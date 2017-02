La Régie du bâtiment incite les personnes planifiant des travaux à la prudence

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a lancé cette semaine, pour une 2e année, sa campagne publicitaire dédiée à inciter les consommateurs planifiant des travaux à avoir recours à une entreprise détenant une licence.

Intitulée « Pas de licence. Pas de facture. Pas de recours ! », la nouvelle campagne lancée par la Régie du bâtiment a pour objectif d'inciter les personnes qui prévoient des travaux de rénovation à engager un entrepreneur détenant une licence. Il leur est aussi recommandé d'obtenir un contrat pour garantir leur protection. Le but est également de lutter contre l'évasion fiscale.

Pendant quatre semaines, deux publicités de 15 secondes seront diffusées à la télévision. Des articles paraîtront aussi sur Twitter et différents sites internet. Visant un ton humoristique, la campagne illustrera le ridicule de certaines situations causées par des travaux bâclés.

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mandat de veiller à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des appareils sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges et des lieux de baignade. La RBQ veille à l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines techniques de sa compétence.

