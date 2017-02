Les finissantes en soins infirmiers du CBA parmi les meilleures

Les finissantes 2016 en soins infirmiers du Cégep Beauce-Appalaches ont inscrit un taux de réussite de 92,6 % à l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) cette année.

Le Cégep Beauce-Appalaches se situe au 9e rang parmi les 41 établissements collégiaux et universitaires qui offrent un programme de soins infirmiers.

Les finissantes du Cégep maintiennent un taux de réussite plus élevé que celles du reste de la province depuis plusieurs années. « Elles se démarquent particulièrement dans l'évaluation et l'intervention clinique et par leurs connaissances scientifiques », souligne la directrice des études du CBA, Lison Chabot.

3000 candidates étaient inscrites à l'examen de l'OIIQ cette année. Parmi elles, 27 provenaient du Cégep Beauce-Appalaches.

De nouveaux équipements à la disposition des étudiants

L'arrivée de mannequins intelligents au Cégep à Saint-Georges et au Centre d'études collégiales de Lac-Mégantic est prévue pour l'automne prochain.

Les mannequins permettront aux étudiants en soins infirmiers d'approfondir leur apprentissage grâce à des simulations réalisées dans des contextes plus près de la réalité.