Le gouvernement du Québec accorde 715 000 $ à des clubs de motoneiges et de VTT de Beauce-Sud

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a annoncé au nom du ministre des Transports Laurent Lessard, qu’une aide financière globale de 715 209 $ est accordée à différents clubs et organismes de Beauce-Sud pour soutenir l’industrie du véhicule tout-terrain (VTT) et de la motoneige.

Ce soutien financier permettra aux clubs de motoneige et de VTT de renforcer la sécurité des usagers, d’entretenir et de pérenniser les différents sentiers, et d’acquérir de l’équipement.

Une aide financière de 292 860 $ est accordée pour la saison 2016-2017 à trois clubs de motoneige :

43 891 $ pour l’entretien et l’achat d’équipement.

248 969 $ pour les infrastructures, qui permettront au Club de motoneigistes Linière-Marlow inc. de construire une passerelle au-dessus de la rivière du Loup à Saint-Théophile et au club Motoneige Beauce-Sud de relocaliser une traverse de route à Saint-Zacharie.



Une aide financière de 422 349 $ est accordée pour la saison 2016-2017 à huit clubs et organismes de VTT :

121 680 $ pour l’entretien et l’achat d’équipement.

300 669 $ pour les infrastructures, qui permettront au club Les Aventuriers Tout-Terrain de la Beauce inc. et à l’Express Beauce Mégantic de poursuivre le développement du corridor récréotouristique dans les municipalités de Saint-Éphrem-de-Beauce, La Guadeloupe, Saint-Évariste-de-Forsyth et Courcelles.



« Notre gouvernement est fier de maintenir de tels programmes pour contribuer à la pérennité d’une industrie qui génère des retombées économiques importantes pour les régions du Québec. Avec ces sommes, ces organisations pourront notamment continuer d’entretenir et de développer les réseaux de sentiers de manière plus sécuritaire », a mentionné M. Lessard

« Au fil des ans, l’appui soutenu du gouvernement au développement de la pratique du véhicule hors route s’est avéré un levier économique incontestable. Grâce à ce soutien financier, les adeptes de plein air dans Beauce-Sud profiteront d’aménagements de qualité conçus dans le respect de notre environnement et qui permettront de découvrir la richesse de nos paysages », a souligné M. Busque.