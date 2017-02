Pré-ouverture de La Maison Moisson Beauce 2017 à Saint-Georges

La pré-ouverture de La Maison Moisson Beauce 2017 avait lieu cet après-midi. Cette année, la Maison se situe dans la secteur du Carrefour Saint-Georges au 8507, 14e Avenue à Saint-Georges.

L'ouverture officielle de La Maison Moisson Beauce 2017 se déroulera les 25 et 26 février prochains de 11 h 00 à 16 h 00. La population pourra ensuite visiter la maison les samedis et dimanches du 4 au 26 mars de 11 h 00 à 16 h 00, ainsi que tous les dimanches du 3 avril au 22 mai, de 11 h 00 à 16 h 00 également.

Les partenaires de la banque alimentaire Moisson Beauce cette année sont Desjardins, Les Constructions Robert Bernard, Signature Plan Design et le magasin Léon.

Les billets pour le tirage de la Maison sont au coût de 20 $ et sont disponibles depuis le 6 février via le réseau des Caisses Desjardins, dans plusieurs dépanneurs et épiceries dans la région de Chaudière-Appalaches ainsi que sur le site web de Moisson Beauce directement. Un total de 21 000 billets est disponible pour la population.

Rappelons que chaque billet pour le tirage de La Maison Moisson Beauce 2017 inclut une entrée gratuite à l’Expo Habitat Beauce entre les 23 et 26 mars prochains.

Les prix à gagner lors du tirage

1er prix : une magnifique maison unifamiliale d'une valeur de 200 000 $ (taxes incluses) ou encore le « Prix Argent », soit une somme de 160 000 $

2e prix : une somme de 10 000 $

3e prix : une somme de 5 000 $

Le grand tirage aura lieu le 2 juin prochain à 21 h 00 au club de golf de Saint-Georges.

Une vidéo où vous pourrez voir l'intérieur de la Maison Moisson Beauce 2017 comme si vous y étiez sera disponible sur notre site dès demain, vendredi le 24 février.