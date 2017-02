Programme d’impôt bénévole à Saint-Georges pour les personnes à faibles revenus

Destiné à venir en aide aux personnes à faibles revenus désireuses d’obtenir un soutien pour compléter leur rapport d’impôt, le programme d’impôt bénévole sera disponible à Saint-Georges pendant un mois, à partir du 13 mars prochain.

Mis en avant par l’Agence de Revenu Canada et par Revenu Québec, le programme d’impôt bénévole mis en place à Saint-Georges du 13 mars au 11 avril, répond à un besoin croissant dans la région. L’année dernière, près de 900 personnes y avaient eu recours. Il s’adresse aux personnes ayant un revenu maximal de 25 000 $ (30 000 $ pour les couples et les familles monoparentales) et un revenu maximum d’intérêt de 1000 $. Offert depuis 1988, le programme est réalisé une fois de plus dans la région grâce à l’implication de la section Beauce-Etchemin de l’AREQ (Association des retraités de l’éducation du Québec).

De nombreux bénévoles impliqués pendant un mois

Les bénévoles impliqués se mettront au travail pour compléter gratuitement les rapports d’impôt des personnes admissibles. Ils auront reçu une formation adéquate de la part des officiers responsables du programme sur les plans provincial et fédéral et devront avoir assuré toutes les garanties nécessaires à la discrétion et à la confidentialité pour pouvoir fournir leurs prestations dans un climat de confiance. Ayant reçu une formation pour les déclarations simples de revenus, ils ne compléteront pas les rapports d’impôt d’entreprises ou de travailleurs autonomes, ni des personnes ayant fait faillite, divorcé, ou qui sont décédées (succession).

Le service sera offert à la Salle paroissiale de Saint-Georges ouest, sise au 200, 18e Rue, près de la bibliothèque municipale, tous les lundis et mardis de 9h à 12h du 13 mars au 11 avril 2017. Il est important pour les personnes locataires de venir avec le relevé 31, fourni par le propriétaire, et, pour les personnes propriétaires de leur logement, de présenter le compte de taxe foncière 2016.