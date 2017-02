Un étudiant beauceron de 16 ans lance son propre site Internet

Dans le cadre de son projet personnel de secondaire 5 à la Polyvalente Saint-François de Beauceville, Jérémy Poulin a créé le site web Impakt Shopping. Le site permettra de nourrir des enfants et de planter des arbres grâce aux achats qui y seront effectués.

Jérémy Poulin fait partie du Programme d'éducation internationale (PEI) à la Polyvalente Saint-François (PSF) de Beauceville. Chaque année, les finissants de ce programme doivent créer un projet qu'ils poursuivront tout au long de leur dernière année.

Son objectif avec ce projet était de créer un site Internet qui permettrait aux consommateurs de transformer leurs simples achats en achats socialement responsables. « Je me suis rendu compte que les achats en ligne sont de plus en plus populaires et que les gens ont de plus en plus conscience que les enjeux environnementaux sont devenus importants au fil des années », explique l'étudiant au PEI, Jérémy Poulin. « Ils ne veulent pas nécessairement dépenser pour planter un arbre par exemple, mais en achetant des choses sur mon site, ça leur permet de le faire », ajoute-t-il.

Comment ça fonctionne ?

Impakt Shopping fonctionne grâce au concept de marketing affilié et offre présentement la possibilité d'acheter des items dans 63 magasins différents tels qu’AliExpress, Groupon, Puma, Oakley et plusieurs autres.

Jérémy Poulin travaille en collaboration avec l'organisme WeForest qui propose des solutions pour restaurer les paysages forestiers, ainsi que le Programme Alimentaire Mondial qui lutte contre la faim dans le monde.

Chaque tranche d'achat de 20 $ sur son site permet aux utilisateurs de planter un arbre ou de nourrir un enfant.

Par exemple, un achat de 100 $ effectué en passant par le site Impakt Shopping pourrait contribuer à nourrir cinq enfants ou à planter cinq arbres.

Les résultats

L'étudiant de secondaire 5 a présentement contribué à nourrir 65 enfants à travers le monde depuis la création de son site. « L’idée est simple : se servir des achats effectués en lignes pour faire de bonnes actions », explique le fondateur du site. « Je trouve ça stimulant de savoir que ce que je fais apporte beaucoup à d'autres personnes », conclut-il.

Le site est présentement disponible uniquement en anglais, dans le but de rejoindre un maximum de gens. Une version française est en cours de développement.