Le CFER de Beauce en visite dans deux entreprises de la région

Dans le cadre du cours « Préparation au marché du travail », des élèves du CFER de Beauce sont venus se plonger au cœur de deux entreprises locales les 14 et 17 février derniers : Ovale, de Saint-Lambert, et Solisco, à Scott. Les jeunes du centre de formation ont eu l’occasion de constater la qualité des emplois offerts près de chez eux et de mieux percevoir les enjeux du marché du travail.