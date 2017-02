Tourisme Chaudière-Appalaches dévoile les finalistes des Grands Prix du tourisme 2017

Les finalistes de la 32e édition des Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches sont maintenant connus. Pour une cinquième année, 65 entreprises ont participé à cette formule d’évaluation sur Internet.

Du 1er juillet 2016 au 12 février 2017, les entreprises participantes remettaient un coupon de participation aux visiteurs qui avaient consommé chez eux. Ces visiteurs pouvaient par la suite se rendre sur le site des Grands Prix du tourisme afin de remplir un formulaire d’évaluation de l’entreprise qu’ils venaient de visiter.

10 900 participants ont contribué à évaluer les entreprises en compétition.

Les entreprises qui auront eu le plus haut taux d’appréciation de leurs visiteurs seront lauréates parmi les 18 catégories.

Cette année, le Gala des Grands Prix du tourisme se tiendra le jeudi 13e avril au Centre de congrès et d’expositions de Lévis.

Les nominations en Beauce

Dans la catégorie des attractions touristiques, on compte la Maison J.-A. Vachon et le Musée de l'aviation à Sainte-Marie, ainsi que le Village Aventuria à Saint-Jules.

Parmi les boutiques et galeries d'art, il y a la galerie d'artisanat Créativités Beauceronnes de Notre-Dame-des-Pins et l'organisme Artistes et Artisans de Beauce de Saint-Georges.

Pour l'hébergement et les gîtes, la Maison d'Élyse de Beauceville figure sur la liste.

Dans la catégorie des festivals et événements touristiques, Beauce Art : L'international de la sculpture de Saint-Georges se retrouve dans les nominations.

Enfin, pour la mention Site Internet, l'organisme Artistes et Artisans de Beauce de Saint-Georges et le Camping Le Chevalier à La Guadeloupe sont nommés.

En plus des mentions dites « Ressources humaines », « Services touristiques» et la « Personnalité touristique de l’année », voici la liste complète des finalistes dans chacune des catégories :

Activités de plein air

Excursion à la voile avec Formation Nautique Québec, Lévis

Les Vélorails de Beaulac-Garthby, Région de Thetford

Parc régional du Massif du Sud, Bellechasse

Sentiers pédestres des 3 Monts, Région de Thetford

Agrotourisme et produits régionaux

CSI Alpagas (St-Lazare), Bellechasse

Le Ricaneux, Bellechasse

Les vergers du Cap, Montmagny et les Îles

Attractions touristiques

Lieu historique national du Chantier A. C. Davie, Lévis

Domaine Joly-De Lotbinière, Lotbinière

Maison J.-A. Vachon, Beauce

Musée de l'aviation, Beauce

Musée de sculpture sur bois des Anciens Canadiens, Côte-du-Sud

Éco-Parc des Etchemins, Etchemins

La Seigneurie des Aulnaies, Côte-du-Sud

Musée de L'Isle-aux-Grues, Montmagny et les Îles

Maison Alphonse-Desjardins, Lévis

Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, Région de Thetford

Village Aventuria, Beauce

Boutiques et Galeries d'art

Boutique Rose-Hélène, Lotbinière

Créativités Beauceronnes, Beauce

Le Moule à Sucre, Côte-du-Sud

Artistes et Artisans de Beauce, Beauce

Maisons du Grand Héron, Montmagny et les Îles

Groupe Cultur'Art, Lévis

Hébergement – Campings

Camping Domaine de la Chute, Lotbinière

Camping de la Demi-Lieue, Côte-du-Sud

Camping Le Domaine Champêtre, Bellechasse

Camping des Aulnaies, Côte-du-Sud

Camping Lac Georges, Lotbinière

Parc régional du Massif du Sud, Bellechasse

Hébergement - Moins de 40 unités

Auberge des Glacis, Côte-du-Sud

Maisons du Grand Héron- Auberge-Restaurant, Montmagny et les Îles

Hébergement - 40 à 199 unités

Comfort Inn (Thetford Mines), Région de Thetford

Hébergement – Gîtes

La Maison Normand, Lotbinière

La Maison D'Élyse, Beauce

Au Manoir d'Irlande, Région de Thetford

Gîte KEZAKO, Lévis

Hébergement - Résidences de tourisme

Chalets de la Demi-Lieue, Côte-du-Sud

Location Chalet Massif du Sud, Bellechasse

La Villa Couture, Bellechasse

Studios Vacances Marchant de Bonne Heure, Côte-du-Sud

Festivals et événements touristiques

Beauce Art : L'international de la sculpture, Beauce

Festival Bivouak’alooza, Côte-du-Sud

La Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli, Côte-du-Sud

La Fête des Chants de Marins, Côte-du-Sud

Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, Côte-du-Sud

Festivent, Ville de Lévis, Lévis

Restauration - Tables des produits du terroir

Auberge des Glacis, Côte-du-Sud

Maisons du Grand Héron- Auberge-Restaurant, Montmagny et les Îles

Motel et Restaurant de la Plage, Montmagny et les Îles

Mention Site Internet

Auberge des Glacis, Côte-du-Sud

Au Manoir d'Irlande, Région de Thetford

Artistes et Artisans de Beauce, Beauce

Festival Country de Lotbinière, Lotbinière

Camping KOA Québec, Lévis

Camp Trois-Saumons, Côte-du-Sud

La Buttonnière, Montmagny et les Îles

Poterie Bleu Marie, Bellechasse

Festivent Ville de Lévis, Lévis

Parc régional du Massif du Sud, Bellechasse

Camping Le Chevalier, Beauce

Rappelons que Chaudière-Appalaches est la seule région du Québec qui invite ses visiteurs à participer à l’évaluation des entreprises dans le cadre du concours et l’une des rares à poursuivre l’organisation d’un gala touristique régional.

Le Gala des Grands Prix du tourisme est une occasion unique de tisser des liens et de renforcer le réseau régional.