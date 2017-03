L'organisme Au Bercail annonce la tenue de son traditionnel souper au homard

La 9e édition de l'activité bénéfice du souper au homard aura lieu le 12 mai prochain au Club de golf de Saint-Georges. Elle a pour objectif d'amasser des fonds pour la Fondation Au Bercail.

Le souper débutera dès 18 h 00. Les entreprises peuvent réserver des tables de 8 personnes et bénéficier d'une visibilité tout au long de l'activité. Un total de 270 places est disponible pour assister à l'événement.

Les billets sont disponibles au coût de 110 $ par personne et peuvent être achetés en communiquant au 418-227-4181 (poste 224) ou par courriel au aubercail@globetrotter.net.

Le Souper au homard se veut une occasion d'échanger et de mieux faire connaître l'organisme, sa raison d'être et ses objectifs. « Au Bercail est un organisme nécessaire dans notre société », souligne le président d'honneur du Souper au homard, Guy Roy. « De savoir que l'on peut compter sur un tel organisme, soit pour des membres de notre famille, des proches, des employés ou tous ceux que l'on connaît et qui pourraient en avoir besoin procure un certain sentiment de réconfort », ajoute-t-il. M. Roy en est à sa quatrième participation au souper-bénéfice au homard au profit de la Fondation Au Bercail.

Le Bercail est un organisme fondé en 1983 qui offre différents volets d'hébergement pour la clientèle en situation de crise, avec des problèmes de dépendance, de maladie mentale et d'itinérance.

En 2015 et 2016, Le Bercail a offert 5 188 nuitées et servi 18 000 repas.