Plus de 195 000 $ pour le projet « Les aînés flyés débarquent chez vous »

La ministre des Aînés, Francine Charbonneau, et le député de Beauce-Sud, Paul Busque, ont annoncé une aide financière de près de 210 000 $ pour la Maison de la famille Beauce-Etchemins et la municipalité de Saint-Gédéon.

Ainsi, la Maison de la famille touchera un total de 196 780 $ pour mettre en place son projet les Aînés flyés dans 15 municipalités de la MRC Beauce-Sartigan au cours des trois prochaines années.

Rappelons que ce regroupement, qui compte actuellement environ 120 membres, existe déjà à Saint-Georges depuis septembre 2015. « L’idée est venue d’un groupe de personnes de 55 ans et plus qui voulait réaliser des activités pour eux, mais aussi par eux. Toutefois, on s’est rendu compte que 90 % des membres provenaient de Saint-Georges et seulement 10 % des autres municipalités. C’est pourquoi nous avions le souci d’implanter les Aînés flyés dans les autres municipalités de la MRC d’où notre projet les Aînés flyés débarquent chez vous. Les municipalités ont été regroupées afin de s’assurer de rejoindre 100 % du territoire. J’irai dans ces municipalités mettre en place un comité flyé avec l’aide des ressources sur place et on supportera le comité dans la mise en place d’activités », explique la responsable des Aînés flyés à la Maison de la famille, Josée Chénier, qui précise que chaque groupe d’Aînés flyés aura sa propre couleur, puisque ce sont les membres qui décident les activités qu’ils veulent faire.

De plus, le gouvernement remettra une somme de 10 500 $ à Saint-Gédéon pour que la municipalité amorce ses démarches afin de faire partie des municipalités amies des aînés. Aussi, elle aura le soutien technique du ministère de la Famille par le biais du Carrefour action municipale et famille qui recevra pour sa part un montant de 2 700 $. « Depuis quelques années, Saint-Gédéon fait face à un vieillissement important de sa population. Malgré la mise en œuvre de certaines initiatives, la municipalité a constaté que certains services offerts ne répondaient plus à leurs besoins. Les aînés de Saint-Gédéon sont plutôt actifs et désirent s’impliquer dans leur communauté », affirme M. Busque.

« Il faut reconnaître que vieillir, ce n’est pas un grand malheur. Si on le fait bien, si on s’engage, si on s’occupe, vieillir, c’est un privilège. Quand on rencontre les aînés au Québec, on s’aperçoit qu’on a des bénévoles extraordinaires, des gens qui voyagent, des gens qui passent le message que nous avons des choses à apprendre tout au long de notre vie. […] Il importe de nous assurer qu’elles peuvent demeurer actives et continuer à participer au dynamisme de leur communauté. Il est précieux de pouvoir compter sur des partenaires régionaux et locaux engagés qui posent des actions concrètes sur le terrain et qui font qu’ensemble, nous nous assurons que le Québec demeure un endroit où il fait bon vieillir », déclare Mme Charbonneau.

« C’est pour que les personnes aînées puissent rester chez elles dans leur communauté en toute sécurité que nous soutenons des initiatives qui visent à adapter les milieux de vie à leur réalité. Le projet “Les Aînés flyés débarquent chez vous” constitue un complément aux services offerts actuellement aux aînés. Il vise à les mobiliser et à les amener à se concerter pour mettre en place des activités qui leur conviennent à proximité de leur résidence, ajoute le député de Beauce-Sud concernant le programme Québec ami des aînés (QADA).

C’est dans le cadre de ce programme que l’organisme recevra cette somme alors que Saint-Gédéon obtient un financement grâce au programme Municipalité amie des aînés.