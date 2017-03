Soirée de la femme à la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville

Mercredi 8 mars prochain, la bibliothèque de Beauceville organisera sa première édition de la Soirée de la femme, au cours de laquelle divers kiosques seront installés sur place, sur des thèmes aussi variés que les huiles essentielles, les produits de maquillage ou encore la littérature féminine.

La municipalité de Beauceville organisera, pour la première année, une soirée entièrement consacrée à la femme qui se tiendra à la bibliothèque Madeleine-Doyon et au cours de laquelle différents kiosques seront installés pour répondre aux questions des visiteuses présentes. Soins de la peau, maquillage, bijoux, huiles essentielles, dégustations diverses, expositions, littérature féminine ou encore les tendances 2017 du monde de la mode : les femmes présentes auront l’embarras du choix pour venir poser toutes les questions qu’elles souhaitent. De mini-conférences seront aussi organisées par Karen Bégin et Claudine Veilleux, respectivement sur les soins de la peau et les bienfaits des huiles essentielles.

La soirée se tiendra de 18h30 à 20h30 le mercredi 8 mars. L’entrée est gratuite. Plusieurs tirages sont prévus au cours de la soirée.