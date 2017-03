Un étudiant du Cégep Beauce-Appalaches souhaite amasser des fonds pour Leucan

Pier-Luc Drouin, étudiant au Cégep Beauce-Appalaches dans le programme de Techniques de comptabilité et de gestion, organise un « Bébé Bazar » au profit de Leucan. L'événement à but non lucratif se tiendra le 26 mars prochain au Cégep.

L'étudiant beauceron organise cet journée bénéfice dans le cadre d'un projet scolaire. L'enseignant de son cours de gestion de projets, Marco Roy, a demandé à ses élèves d'organiser un événement de leur choix. « Plusieurs membres de mon équipe ont des enfants », souligne Pier-Luc Drouin. « Leucan est donc une cause qui nous touche particulièrement », ajoute-t-il. Ses coéquipières Sabrina Aubry, Stéphanie Arguin, Ane-Elsa Lambert, Dominique Vachon, Anick Vachon et Émilie Nadeau seront aussi de la partie.

L'événement aura lieu de 9 h 00 à 14 h 00 dans la cafétéria du Cégep Beauce-Appalaches. Les personnes intéressées à vendre des articles de bébé, des vêtements de maternité ou encore des jouets peuvent louer une table pour la journée. Tous les profits qui découlent de la location de tables seront directement remis à Leucan.

Sur place, il y aura également café, biscuits et produits de l'érable en vente dans l'objectif d'amasser des profits pour la cause.

Une quarantaine de tables est disponible. Pier-Luc et son équipe ont réussi à en louer une quinzaine jusqu'à maintenant.

Les tables sont au coût de 20 $. Pour réserver votre table, contactez Dominique Vachon au 418-230-9001 ou Stéphanie Arguin au 418-313-4931.