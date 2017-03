Quinze élèves de la CSBE s'initient à la politique lors du Forum pour jeunes canadiens

Ce sont 15 élèves de la Commission scolaire Beauce-Etchemin qui ont participé au Forum pour jeunes canadiens à Ottawa du 20 au 25 février dernier.

Ce programme offert dans les deux langues officielles est idéal pour renforcer les compétences de nos jeunes leaders. Il s'adresse aux jeunes de 15 à 19 ans. Onze élèves de la polyvalente Bélanger, deux de la polyvalente de Saint-Georges et deux de la polyvalente Benoît-Vachon ont participé à cette semaine d’immersion dans le monde politique.

Pendant une semaine, ils ont participé, avec plusieurs autres jeunes des autres provinces, à des activités entourant la politique fédérale canadienne, dont des ateliers de travail, des simulations et des sessions d’information en collaboration avec les organismes de cet univers dont Élections Canada, Exportation et Développement Canada (EDC) et plusieurs intervenants de la colline du Parlement. Ils ont également assisté à une conférence du président de la Chambre des communes, Geoff Regan, à propos de son rôle ainsi que celui des ministres et des députés, de même qu’une conférence du président du Sénat, George J. Furey, qui leur a parlé des travaux en cours dans la Chambre haute.

La culture politique est omniprésente que ce soit l'habillement que les élèves portent, les longues journées à compléter, les horaires serrés à respecter, le personnel de la fonction publique qu'ils ont la chance de côtoyer et la vie des politiciens à laquelle ils peuvent se frotter. Même les membres du personnel d'encadrement lors des sessions proviennent des différents ministères fédéraux et de toutes les provinces canadiennes.

Une simulation portant sur l'impact des décisions politiques sur l'économie mondiale dans l'une des salles de réunion les plus modernes et les plus sophistiqués au Canada a été une opportunité offerte aux élèves par l'entremise d’EDC. C'est une société d’État financièrement autonome indépendante du gouvernement du Canada qui vise à soutenir et développer le commerce extérieur du Canada en aidant les entreprises canadiennes à profiter des débouchés offerts sur le marché international. Élections Canada, aussi un grand partenaire du Forum, a permis une démystification du processus électoral sans pareil avec son personnel chevronné.

L'accès aux députés et ministres s’est fait à une fréquence soutenue alors que les élèves ont soit été invités aux bureaux de ces derniers, à un dîner de travail en leur compagnie, ou bien, en contrepartie, ils ont eu l'opportunité de les rencontrer lors du Souper des députés et ministres tenu dans une salle de réception d'envergure sur la colline Parlementaire.

Tout au long de la semaine, chaque activité a été l'occasion de renforcer le leadership des élèves en leur faisant prendre part aux discussions permettant d'émettre leurs opinions et de les défendre. « Prend ta place », l'un de leitmotiv du Forum prend alors toute sa force et sa raison.