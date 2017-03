Destination Beauce met l'accent sur le temps des sucres dans sa nouvelle campagne promotionnelle

Voir la galerie de photos

Destination Beauce a lancé la campagne promotionnelle « Nous sommes la Beauce. Ici, on sait s’entraider quand ça compte vraiment » le 2 mars en fin d’avant-midi chez Passions gourmandes à Sainte-Marie.

Il s’agit de la deuxième campagne mettant l’accent sur le temps des sucres en deux ans. Celle-ci s’échelonnera jusqu’en avril. Elle bénéficie d’un support financier de 6 000 $ provenant de producteurs et de transformateurs acéricoles ainsi que de restaurants participants. « À la suite du succès de la campagne du temps des sucres de l’an dernier (Le temps des sucres, c’t’en Beauce que ça se passe), l’équipe de Destination Beauce a décidé d’inviter à nouveau les entreprises ayant une expérience associée au temps des sucres à récidiver et à s’unir encore cette année afin de faire rayonner la région », explique l’agente de développement touristique, Marie-Émilie Slater.

Cette année, ce sont 11 entreprises ou événements qui ont répondu présents, par rapport à neuf l’an dernier, et qui considèrent que le pouvoir attractif est beaucoup plus grand en se regroupant. Pour démontrer la diversité de l’offre et la description des différentes expériences, des actions de promotion seront déployées en continu pendant deux mois.

Une invitation a été lancée aux entreprises de la Beauce afin que ceux-ci se mettent en « mode sucré ». Un visuel annonçant l’adhésion des entreprises à ce mouvement « temps des sucres » a même été fourni. Chaque restaurant, commerce et même bureau sont invités à partager leur initiative auprès de l’équipe de Destination Beauce qui se chargera par la suite de la publiciser et de souligner leur participation. L’idée derrière ce projet est de mettre en évidence la « saveur » régionale propre à la Beauce en ce temps de l’année.