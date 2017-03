Parents plus présente la conférence « Accepter d'être un parfait parent imparfait »

L'organisme Parents plus organise la conférence « Accepter d'être un parfait parent imparfait » animée par Alain Goulet le 29 mars prochain au restaurant St-Hubert à 19 h.

Celui-ci expliquera les raisons qui font en sorte que des parents s'en imposent autant, jusqu'à en négliger ses propres besoins. Il parlera également de la façon dont il faut prendre le recul nécessaire pour mieux voir la situation dans son ensemble afin de dédramatiser et d'ajuster les attentes des parents.

M. Goulet est le directeur du Centre du deuil CEPS Beauce-Etchemins. Il a été formé selon l'approche de Jean Montbourquette, un spécialiste du deuil à l'international.

Les billets sont en vente au coût de 5 $ pour les membres de Parents plus, de 8 $ pour les non membres et de 2 $ pour les étudiants.

De plus, l'organisme une nouvelle série d'ateliers de Lego les samedis 25 mars, 22 avril, 6 et 20 mai, de 9 h à 10 h 30. Le Club Lego aidera les jeunes à mieux se développer avec des activités de groupe d'une durée de 90 minutes où ceux-ci deviendront de petits ingénieurs en réalisant des oeuvres avec des blocs Lego. Ce concept aidera grandement les jeunes à communiquer et à socialiser.

L'activité aura également lieu le 8 avril, de 9 h à 12 h 30 au coût de 50 $ pour les parents membres et de 60 $ pour ceux qui ne sont pas membres. Il est aussi possible de payer à la journée au coût de 15 $.

Pour plus d'informations concernant ces deux activités ou pour s'inscrire, appelez au 418-227-6683 ou envoyez un courriel à l'adresse info@parents-plus.com.