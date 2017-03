La région Chaudière-Appalaches reçoit 427 000 $ pour les jeunes en difficulté

Afin d’offrir plus de services aux jeunes en difficulté et à leur famille, le gouvernement du Québec accorde un financement de 427 600 $ à la région Chaudière-Appalaches afin d’améliorer l’accessibilité des services psychosociaux et des services de protection de la jeunesse.

« Cette aide supplémentaire à notre région aura certainement un effet très positif sur la qualité de vie des jeunes d’ici et de leur famille. On sait tous à quel point il est important d’intervenir le plus tôt possible dans la vie des jeunes. Je me réjouis que nous nous donnions les moyens de mieux contribuer à l’épanouissement futur de toute notre communauté », a déclaré la ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches Dominique Vien, députée de Bellechasse.

Une partie de ce financement régional, d’un montant de 264 400 $, sera consacrée à l’amélioration de l’accès aux services psychosociaux et à l’augmentation du taux de prise en charge des jeunes par les travailleurs sociaux, les éducateurs et les psychoéducateurs.

L’autre partie de la somme, s’élevant à 163 200 $, permettra de s’ajuster à l’augmentation des situations rapportées au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). L’effort sera orienté vers la diminution des listes d’attente, notamment pour l’évaluation des signalements reçus par le DPJ et pour l’application des mesures lorsqu’elles s’avèrent nécessaires.

Afin de s’assurer que les sommes annoncées auront un impact concret auprès des jeunes et de leur famille, une reddition de compte sera exigée aux établissements. Le ministère à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie rappelle que 990 M$ sont investis annuellement pour les services de protection de la jeunesse.