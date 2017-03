Pompière à Saint-Benjamin, Annie Boivin a réalisé son rêve d’être utile à ses concitoyens

Annie Boivin habite la jolie municipalité de Saint-Benjamin depuis 4-5 ans quand, un jour, deux pompiers de la place cognent à sa porte dans le cadre d’une tournée de prévention résidentielle. Annie est impressionnée, elle a aimé ce qu’elle a entendu, elle a retenu les enseignements et a réalisé que les conseils des préventionnistes étaient très utiles. Alors dans la jeune quarantaine, elle sait qu’elle a encore bien des rêves à réaliser et, ce jour-là, elle constate non seulement qu’il y a un nouveau rêve qui prend naissance en elle, mais elle prend également conscience qu’elle a très envie de le réaliser. Dynamique et persévérante, Annie Boivin se présente donc au chef des pompiers de la Municipalité de Saint-Benjamin quelques semaines plus tard, s’inscrit aux pratiques et enchaîne en suivant toutes les formations pour devenir pompière. En 2012, et après 360 heures de formation en ligne, elle obtient son certificat de l’École nationale des pompiers du Québec. Elle est pompière, son rêve s’est réalisé.

Rappels amicaux

Bien sûr, la première fois que la jeune femme, originaire de Neufchâtel, a tenu ses deux pieds bien fermement sur une échelle qu’elle venait elle-même de hisser sur le toit d’un grand immeuble en feu, qu’elle avait en main la lourde lance d’arrosage avec pression au maximum, elle a ressenti une grande fierté, ça y est, elle était pompière. C’est toutefois vers la prévention résidentielle que va sa préférence et si elle est devenue pompière, c’est pour passer de maison en logement, dans la municipalité où elle habite depuis 11 ans, et prodiguer aux résidents des rappels amicaux, comme elle le dit si bien.

Par contre, pour être en mesure de revêtir l’uniforme officiel des pompiers, qu’elle porte pour faire des tournées de prévention ou pour les cérémonies officielles, Annie a dû suivre des formations. Elle a entre autres été formée en construction des bâtiments, comportement du feu, les extincteurs, les échelles, la ventilation et l’alimentation en eau, les cordages et nœuds, etc. Toutes des choses qu’elle a pris un grand plaisir à apprendre non seulement pour son métier en tant que pompier volontaire, mais parce que cela a représenté un grand paquet de connaissances nouvelles et pratiques pour la jeune femme qui se décrit comme une pousseuse de crayon. Annie, qui est Beauceronne d’adoption depuis le début des années 2000, travaille dans des entreprises comme préposée au service à la clientèle.

Une petite femme dans un bunker

Annie est résistante car elle pratique la marche de façon régulière, mais elle n’est pas très grande et elle possède la force qu’une femme d’un mètre 55 possède. L’habit du pompier, ou habit de combat, ou, comme l’appellent communément les pompiers, le « bunker », est lourd, une bonne cinquantaine de livres. Et c’est sans compter la bonbonne d’air comprimé qui est lourde également. Depuis maintenant cinq ans qu’elle est pompier volontaire, Annie Boivin, passionnée de nature et qui a pris sa formation de pompière très à cœur, a développé sa force et son endurance et a tout appris ce qu’elle devait apprendre, comme le fonctionnement de l’autopompe, ses nombreuses composantes, etc.

Par contre, comme elle le mentionne, bien qu’elle se sente égale à ses collègues masculins, quand on est une femme, on oublie boucles d’oreilles et ongles longs. Quand Annie enfile la cagoule, avant le casque et, si elle est appelée directement sur une intervention, avant d’enfiler l’appareil de protection respiratoire individuel autonome (APRIA), ce n’est pas le temps de se casser un ongle ou de se déchirer le lobe d’oreille. À l’intérieur de cet habit épais et loin d’être particulièrement souple, la jeune femme prend toute la mesure du fait qu’elle pratique un métier non traditionnel pour une femme.

De nombreuses connaissances pour la vie de tous les jours

Annie Boivin est devenue pompière parce qu’elle rêvait de faire de la prévention résidentielle, elle a donc réalisé un rêve, car elle est toujours volontaire pour passer de porte en porte quand c’est le temps de le faire dans la Municipalité de Saint-Benjamin, mais elle a aussi appris de nombreuses choses qui lui servent dans la vie de tous les jours. Elle a reçu une formation sur les matières dangereuses, elle sait comment utiliser une boussole, elle est à jour en réanimation cardio-respiratoire (RCR), elle sait comment rechercher une personne perdue dans le bois, elle a même appris l’auto-sauvetage. C’est donc avec une grande fierté, presque du bonheur, qu’Annie Boivin parle de son métier de pompier volontaire, car si les formations qu’elle a suivies et les certifications qu’elle a reçues de l’École nationale des pompiers du Québec lui permettent de faire ce qu’elle aime le plus, ses « rappels amicaux » dans le cadre des tournées de prévention résidentielle, sa vie s’est enrichie de toutes sortes de connaissances.

Annie Boivin est vraiment une fière pompière.