Une soirée-bénéfice pour la Fondation du cancer du sein du Québec à Saint-Georges

Un citoyen de Saint-Georges organise une soirée-bénéfice dans le but d'amasser des fonds pour la Fondation du cancer du sein du Québec. La soirée aura lieu au Resto-Bar Le Pub sur la 1ere Avenue à Saint-Georges, jeudi soir le 30 mars prochain.

L'organisateur de la soirée est Mario Jacques. « On connait tous quelqu'un qui a été atteint du cancer », confie Mario Jacques. « De mon côté, c'est ma conjointe qui a eu un cancer du sein en 2014 », précise-t-il. Il a eu l'idée d'organiser une telle soirée après avoir traversé l'épreuve aux côtés de sa femme. Le couple a dû entre autres voyager 38 fois à l'Hôpital du Saint-Sacrement à Québec aller-retour en 2014 pour accéder aux traitements nécessaires.

Aujourd'hui, cette épreuve est derrière eux et ils ont décidé ensemble de redonner à la Fondation du cancer du sein du Québec. « J'ai été atteinte du cancer du sein et je voudrais soutenir la Fondation », explique la conjointe de Mario Jacques, Nathalie Daigle. « J'aimerais qu'il y ait des dons qui soient amassés pour les recherches. Ce serait une belle soirée. On aimerait que les gens viennent en grand nombre. Ce serait très apprécié », ajoute-t-elle.

La soirée-bénéfice se déroulera de 17 h 00 à 22 h 00, jeudi le 30 mars. Au programme, souper et animation musicale assurée par Mario Jacques lui-même. Il chante, joue de la musique et fait des spectacles d'Elvis depuis plusieurs années,

Les billets sont disponibles au coût de 20 $ à la Boucherie Idéale, au marché Accomodation 7-23, au Resto-Bar Le Pub directement, ainsi que par le biais de l'organisateur de la soirée au 418-957-3158. Le repas principal est compris dans le prix, ainsi que la soirée. 200 billets sont présentement en vente.