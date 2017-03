« Un arbre pour l’avenir », un concours pour embellir la ville de Saint-Georges

Le Comité d’embellissement de la ville de Saint-Georges invite la population à s’inscrire, à partir d’aujourd’hui, à la 2e édition du concours « Un arbre pour l’avenir », permettant de faire gagner un arbre à tous les propriétaires d’une résidence. L’événement a pour objectif de façonner le paysage urbain de la ville et ainsi de participer à l’amélioration de la qualité de vie.

Pour une deuxième année, les propriétaires de résidence de Saint-Georges sont invités à participer au concours « Un arbre pour l’avenir », organisé par le comité d’embellissement de la ville. Les personnes intéressées doivent être propriétaires d’un terrain à Saint-Georges et s’inscrire d’ici au 14 avril prochain. Parmi toutes les inscriptions reçues, cinquante arbres de calibre seront attribués au hasard. Les gagnants le recevront le 27 mai, journée au cours de laquelle ils recevront aussi une brève formation de jardinage. Afin que le geste ait un impact visuel important sur le façonnement du paysage urbain, l’arbre devra être planté devant la propriété, pour participer à l’embellissement de la ville.

Une amélioration originale du milieu de vie sur le long terme

L’objectif du projet mis en place par le comité d’embellissement est à la fois de faire bénéficier à cinquante propriétaires de Saint-Georges d’une valeur ajoutée pour leur terrain mais aussi de participer au façonnement d’un paysage urbain bonifié. « Planter un arbre, c’est un geste simple qui peut avoir une incidence positive sur votre environnement, et ce au cours des prochaines décennies. C’est une action concrète qui apportera une valeur ajoutée à votre propriété. De plus, si vous cherchez un cadeau original et significatif à remettre à un proche ou un ami, remettez-lui un arbre. Ainsi, chaque fois que son regard se posera dessus, il aura une pensée pour vous », a souligné Irma Quirion, présidente du comité d’embellissement de la ville.

Quatre essences d’arbre différentes

Le comité en charge du projet a choisi de mettre l’accent sur quatre essences d’arbre : un pommetier Prairifire, un lilas Ivory Silk, un amélanchier du Canada et un chêne fastigié. Les participants sont amenés à faire part de leur préférence d’arbre et devront aussi préciser à quel endroit ils prévoient de le planter en façade de leur propriété. Il est conseillé de choisir l’arbre le plus approprié selon l’espace à disposition chez soi. Le formulaire d’inscription doit être dûment rempli et retourné avant le 14 avril. Pour plus d’informations, il est possible de se rendre sur le site internet de la ville au lien suivant ou de prendre contact avec Amélie Ferland en appelant au 418-228-5555, poste 4583, ou en écrivant à l’adresse courriel suivante : amelie.ferland@saint-georges.ca.