Une aide financière de plus de 48 000 $ pour Vision Femmes

Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 48 250 $ à l’organisme Vision Femmes pour la réalisation du projet Ensemble pour faire la différence.

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque profite de la Journée internationale des femmes pour en faire l’annonce au nom de la vice-première ministre et ministre responsable de la Condition féminine, Lise Thériault. « Notre gouvernement est fier d’appuyer la réalisation de cette initiative visant à inciter davantage de nos concitoyennes à faire le saut en politique municipale dans la MRC de Beauce‑Sartigan. Grâce à des projets porteurs comme celui‑ci, nous pourrons assurément franchir un pas de plus vers l’atteinte de l’égalité de fait dans la région de la Chaudière‑Appalaches », déclare-t-il.

Cette initiative, retenue dans le cadre de l’appel de projets du Secrétariat à la condition féminine lancé à l’automne 2016 dans la foulée des travaux d’élaboration de la future Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes, vise à augmenter la représentation féminine au palier municipal dans la MRC de Beauce-Sartigan. « Dans une société comme la nôtre, qui prône l’égalité entre les femmes et les hommes, la mise en place de conditions nécessaires à la réussite des femmes, notamment en politique municipale, est importante pour notre gouvernement. D’ailleurs, une plus grande présence des femmes au sein des instances décisionnelles permettra une meilleure prise en compte des réalités et des besoins diversifiés de la région de la Chaudière‑Appalaches », ajoute la ministre responsable de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien.

Faits saillants :

L’enveloppe totale de l’appel de projets 2016-2017, qui vise à soutenir des projets favorisant l’atteinte de l’égalité sur le territoire du Québec, s’élève à plus de 1,8 M$.



Le premier volet de cet appel de projets, intitulé Égalité entre les femmes et les hommes, est doté d’une enveloppe budgétaire de plus de 1,3 M$. Il appelle à la mobilisation des partenaires autour de projets locaux et régionaux favorisant l’atteinte de l’égalité de fait.



Le second volet, intitulé À égalité pour décider, est doté d’une enveloppe budgétaire de 500 000 $ et vise la participation des femmes au pouvoir. Dans le contexte du déroulement d’élections municipales générales en novembre prochain, les projets favorisant l’augmentation de la représentation féminine au palier municipal étaient priorisés. Le projet réalisé par Vision Femmes a ainsi été sélectionné dans le cadre de ce volet.



Le Secrétariat à la condition féminine a sélectionné 47 projets qui proviennent de quatorze régions administratives du Québec.

« Au cours des dernières décennies, l’égalité entre les femmes et les hommes a progressé de façon importante au Québec. Toutefois, des inégalités demeurent, notamment en matière de représentation des femmes en politique municipale. Les efforts consentis par notre gouvernement, conjugués à la mobilisation d’organismes comme Vision Femmes, permettront donc, j’en suis convaincue, de poursuivre les avancées visant l’atteinte de l’égalité entre les sexes dans les lieux décisionnels au Québec », conclut Mme Thériault.