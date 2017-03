Un montant de 74 000 $ en soutien à deux projets favorisant l’égalité homme-femme

Dans le cadre de l’appel de projets lancé à l’automne dernier par le Secrétariat à la condition féminine en vue des travaux entourant l’élaboration de la future Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le gouvernement du Québec a annoncé, hier, l’attribution d’une aide de 73 900 $ à deux organismes de la région.

La députée de Bellechasse, Dominique Vien, ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, a annoncé hier, au nom de la ministre en charge de la Condition féminine, Lise Thériault, que deux projets de la région bénéficieront d’une aide financière de près de 74 000 $. Ils font partie des 47 projets retenus par le Secrétariat à la condition féminine, issus de quatorze régions du Québec. « À l’occasion de la Journée internationale des femmes, cette annonce vient témoigner des efforts déployés par les groupes de femmes et les organismes de la région de la Chaudière-Appalaches afin d’atteindre l’égalité de fait au Québec », a commenté la ministre responsable de la Condition féminine Lise Thériault.

« Je suis fière que notre gouvernement appuie la mise en œuvre d’activités qui renforceront les rapports égalitaires et la lutte aux stéréotypes », a souligné Dominique Vien, ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches. L’appui du gouvernement comprend une contribution financière de 25 650 $ accordée au Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches pour soutenir la réalisation du projet Alice et Thomas – Phase 3, visant à bonifier et élargir la diffusion d’un outil de sensibilisation et de prévention à l’hypersexualisation des enfants. Les 48 250 $ restant seront attribués à l’organisme Vision Femmes pour la réalisation du projet Ensemble pour faire une différence. L’initiative a pour objectif d’augmenter la représentation féminine au sein des instances municipales dans la MRC Beauce-Sartigan.