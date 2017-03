Opération Enfant Soleil remet 72 636 $ à des hôpitaux et organismes de la région

Dans le cadre de la tournée provinciale annuelle d'Opération Enfant Soleil, les porte-paroles Mélanie Gagné et Étienne Drapeau étaient présents à l'Hôpital de Saint-Georges ce matin pour remettre des octrois totalisant 72 636 $ à la région de Chaudière-Appalaches.

Pour l’occasion, Megan Prévost, Enfant Soleil de la région Chaudière-Appalaches, était aussi présente. Elle est atteinte d’atrésie des voies biliaires et a subi une greffe du foie. Plusieurs acteurs importants de la région, organismes et partenaires ont également assisté à l'événement.

Les octrois ont été remis à deux centres hospitaliers du CISSS de Chaudière-Appalaches ainsi qu'à deux organismes de la région.

CISSS de Chaudière-Appalaches – Hôpital de Saint-Georges

L'Hôpital de Saint-Georges s'est vu remettre un octroi de 26 549 $. Ce montant contribuera à l’acquisition de quatre bilirubinomètres. Cet appareil détermine le taux de jaunisse chez le nouveau-né.

Depuis 1993, Opération Enfant Soleil a remis 784 249 $ à ce centre.

CISSS de Chaudière-Appalaches – Hôpital de Thetford Mines

L'Hôpital de Thetford Mines a reçu une somme de 31 939 $.

Un montant de 26 127 $ leur est versé afin de contribuer à l’acquisition de deux pompes à perfusion volumétrique, de deux thermomètres électroniques et d’un incubateur de transport néonatal, qui améliorera l’efficacité des interventions auprès des nouveau-nés ainsi que la rapidité et la sécurité des transferts vers un centre spécialisé.

De plus, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offrent la somme de 2 906 $ chacun afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région. Cet octroi servira à l’achat d’une lampe de photothérapie, qui augmente l’efficacité du traitement de la jaunisse et assure une meilleure guérison pour le nouveau-né.

Depuis 1997, Opération Enfant Soleil a remis 511 545 $ à ce centre.

CPE Calou

Le CPE Calou possède des installations à Saint-Joseph, Saint-Victor et La Guadeloupe. Il a reçu un montant de 6 358 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil qui permettra l’achat de trottinettes, d’équipements sportifs, de jeux et de matériel de yoga, afin de stimuler davantage le développement global des enfants et de leur permettre d’acquérir de nouvelles habiletés motrices.

L’ADOberge Chaudière-Appalaches

Se situant à Lévis, l'ADOberge Chaudière-Appalaches a reçu 7 790 $ du Fonds Marie-Soleil Tougas d’Opération Enfant Soleil qui contribuera à l’ameublement et à l’achat de fournitures pour la maison d’hébergement destinée aux jeunes de 12 à 17 ans.

Tournée Opération Enfant Soleil 2017

Du 7 mars au 3 juin, l’équipe d’Opération Enfant Soleil visitera chacune des régions du Québec afin de remettre 150 octrois lors de 25 conférences de presse. Ces sommes contribueront à faire l’acquisition d’équipements partout en province.

À ce jour, un montant de 3 760 642 $ a été attribué dans la région de Chaudière-Appalaches.

La 30e édition du Téléthon Opération Enfant Soleil aura lieu le dimanche 4 juin prochain au Centre de Foires d’ExpoCité à Québec, et sera diffusé sur les ondes de TVA de 7 h 00 à 22 h 00.

Rappelons qu'Opération Enfant Soleil est un organisme à but non lucratif qui amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité et contribuer à la réalisation de projets d'intervention sociale pour tous les enfants du Québec.