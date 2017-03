Saint-Georges invite la population à suggérer un nom pour une nouvelle place publique

Un concours a été lancé aujourd’hui par la ville de Saint-Georges dans le but de trouver un nom pour la nouvelle place publique qui sera située à la rencontre des rivières Famine et Chaudière, près du barrage gonflable. Son aménagement débutera au cours des prochains mois. La première phase du projet comprendra l'établissement d'un skate parc.

Situé au confluent des rivières Famine et Chaudière, un nouveau parc sera aménagé à Saint-Georges dans les mois qui viennent afin d’y organiser des événements pouvant accueillir près de 5 000 personnes. On y retrouvera une scène, un skate parc, un sentier de vélo, un bâtiment de services ainsi qu’une piste multifonctionnelle qui sera glacée durant l’hiver. La première phase des travaux doit débuter en 2017, dans quelques mois. L’aménagement d’une allée d’accès au site ainsi qu’un skate parc sont prévus pour cette année. Deux autres phases suivront par la suite.

La ville invite les citoyens à suggérer un nom pour la nouvelle place publique

Un concours a été lancé dès aujourd’hui par la ville, auprès des Georgiennes et des Georgiens, afin de baptiser ce nouveau site d’ici à l’été prochain. Pour participer au processus, vous devez demeurer à Saint-Georges et transmettre le formulaire d’inscription dûment rempli d’ici au 16 juin. Sur le document, il est demandé d’y inscrire le nom suggéré ainsi qu’une brève explication du choix réalisé. Il est possible de se procurer le formulaire à l’hôtel de ville ou en cliquant sur le lien suivant.

La personne qui soumettra le nom gagnant recevra un prix de 300$ alors que deux prix de participation de 150$ chacun seront remis parmi tous les participants. Si la Ville ne sélectionne aucune des suggestions reçues, les trois prix seront attribués au hasard parmi toutes les personnes ayant pris part à leur envoi.