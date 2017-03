La Fondation de l'École des Appalaches lance sa campagne de financement

La Fondation de l'École des Appalaches de Sainte-Justine lançait le 28 février dernier sa campagne de financement annuelle 2016-2017. Celle-ci se poursuivra jusqu'en juin prochain.

Cette fondation vise à valoriser les élèves qui, entre autres, se dépassent au niveau académique, s'impliquent socialement et se comportent de façon exemplaire. « La fondation a pour objectif d'honorer et de récompenser les élèves pour leurs efforts grâce aux bourses qu'on leur remet », explique la présidente de la Fondation de l'École des Appalaches, Mélissa Lecours. « Nous voulons promouvoir le dépassement de soi, en plus de permettre à nos élèves de créer un sentiment d'appartenance envers leur école », ajoute-t-elle.

Deux moyens sont mis de l'avant pour récolter des fonds, soit une sollicitation des parents et des entreprises de la région sous forme de dons, ainsi qu'une vente de produits en partenariat avec le IGA Coop de Sainte-Justine et le groupe Vachon.

En achetant des galettes Rondeau du groupe Vachon en boîte de 6 à la COOP IGA de Sainte-Justine, une ristourne de 1,25 $ sera remise directement à la Fondation de l'École des Appalaches tout au long du mois de mars 2017.

Environ 180 jeunes de différents niveaux et ayant des intérêts variés sont récompensés chaque année à l'aide des sommes amassées par la fondation. Cette année, l'objectif est d'amasser 5 000 $ pour ces jeunes.

Des bourses dans différentes matières

Les bourses seront remises aux élèves de l'École des Appalaches lors des galas Méritas de fin d'année. La Fondation contribuera également au gala sportif de l'école ainsi qu'au programme Monde, culture et langues qui existe depuis quatre ans.

L'entreprise Rotobec et Éric Fillion, ancien élève de l'École des Appalaches, sont notamment des partenaires majeurs de la Fondation qui donnent généreusement depuis plusieurs années.

Voici, en détails, quelques-unes de ces bourses :

La Bourse Rotobec d'une valeur de 500 $ pour les élèves de secondaire 5 qui s'inscrivent dans un programme d'études professionnelles ou techniques en lien avec les secteurs d'activités de cette entreprise (métiers de soudeur, monteur, machiniste, électromécanicien, etc.).

La Bourse Éric Fillion d'une valeur de 500 $ pour les élèves qui ont un intérêt marqué pour la science (une bourse au premier cycle et une bourse au deuxième cycle du secondaire, à raison de 250 $ par récipiendaire).

La Bourse Adrienne Audet pour un ou une élève qui a une excellente maîtrise du français.

Des bourses en arts plastique et en musique seront également remises aux élèves pour souligner leur excellence dans ces matières.

« Nous invitons les anciens élèves de l'école des Appalaches, les parents ainsi que les entreprises de la région à donner généreusement », conclut Madame Lecours.