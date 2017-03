La campagne « Je me rapproche » de l'AIS Beauce-Sartigan devient nationale

Voir la galerie de photos

La campagne de sensibilisation #Jemerapproche lancée par l’Association pour l’intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan en 2015 sera reprise au niveau national pour sa 3e édition.

La vidéo promotionnelle de la campagne cette année, tournée en Beauce, a été lancée partout au Québec hier matin, dans le cadre de la 29e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) qui se déroulera du 12 au 18 mars.

Les personnalités qui ont participé à la vidéo 2017 sont Marie-Philip Poulin, capitaine d'Équipe Canada et des Canadiennes de Montréal, Marc Beaupré, comédien, Philippe Couillard, Premier ministre du Québec, Luc Robitaille, légende du hockey, Robby Johnson, chanteur, ainsi que Marie-Mai, chanteuse.

Rappelons que cette campagne invite les gens à construire des ponts entre eux et les gens vivant avec une déficience intellectuelle en allant prendre un égoportrait et en le partageant sur les réseaux sociaux en lançant à leur tour le défi #Jemerapproche.

Activités organisées en Beauce

L'AIS Beauce-Sartigan a présenté son spectacle annuel le 11 mars dernier à la Polyvalente Saint-Georges et en a profité pour remettre une « Reconnaissance » à Monsieur Bernard Gilbert pour son implication et son dévouement auprès des membres de l’AIS au cours de la dernière année.

L’organisme ira également visiter plusieurs endroits publics et commerces de la région cette semaine afin de distribuer des bonbons de sa confiserie, tout en invitant les gens à se rapprocher et à participer à la campagne de sensibilisation.

La SQDI se terminera pour l’AIS Beauce-Sartigan le vendredi 17 mars prochain avec un événement qui rassemblera les quatre organismes de la Beauce et des Etchemins travaillant auprès des gens ayant une déficience intellectuelle. Pour l’occasion, plus de 175 personnes se rassembleront pour souper et danser sur la musique du chansonnier et du DJ présents pour la soirée.