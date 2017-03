À son service depuis 50 ans, Robert Labbé a été honoré par Saint-Joseph

Voir la galerie de photos

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite rendre hommage à un employé hors du commun, Robert Labbé, embauché par la municipalité depuis 50 ans. Ayant connu huit maires différents, il a été le témoin direct de tous les travaux publics effectués dans la ville depuis un demi-siècle.

Ayant débuté comme journalier aux travaux d’hiver avant de devenir opérateur de déneigeuse, de souffleuse à neige ou encore de chargeuse et pelle mécanique sur roues, Robert Labbé a été embauché par Gilles Beaudoin en 1967. Rosario Giguère, surintendant de la voirie, avait découvert ses talents à cette époque. Il s’est trouvé, depuis, sous la gouvernance de huit maires différents et célèbre aujourd’hui ses cinquante ans de loyaux services auprès de Saint-Joseph. Grâce à toutes les notes dans son journal de bord personnel, il est devenu la mémoire vivante des travaux publics qui s’y sont déroulés depuis un demi-siècle.

Un travailleur compétent et minutieux, dévoué envers ses concitoyens

Selon Roger Bernard, directeur du service des travaux publics de la municipalité, « Robert Labbé est un travaillant, très compétent et minutieux. Il a le souci du travail bien accompli, pas question de recommencer deux fois la même tâche ! Il est toujours disponible et prêt à mettre la main à la pâte, et ce, peu importe le moment. Je me rappelle d’un certain 25 décembre, fête durant laquelle Robert n’avait pas hésité à travailler pour réparer un bris d’aqueduc sur l’avenue du Moulin. Il a fait preuve d’une grande dévotion et d’une belle générosité envers les citoyens. »

Félicité par André Spénard, député de Beauce Nord

Son travail accompli pour la communauté a été souligné lors de la séance du conseil municipal d'hier soir, au cours de laquelle il a été invité à signer le livre d'or. Il a aussi reçu un certificat d'André Spénard, député de Beauce-Nord et ancien maire de la Ville de Saint-Joseph. Ayant transmis sa passion à son fils Luc, opérateur de machinerie lourde depuis 18 ans, Robert Labbé compte parmi les plus fidèles collaborateurs de Saint-Joseph. La Ville, fière de le compter parmi son équipe, a voulu le féliciter pour les nombreuses années passées à son service.