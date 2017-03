Des producteurs de la région mis en valeur dans deux épiceries de Saint-Georges

Des affiches illustrant neuf producteurs agricoles de la région se retrouvent désormais dans les allées d’IGA Rodrigue et filles ainsi que d’IGA familles Rodrigue et Groleau.

Cette initiative a vu le jour avec la collaboration de la Fédération de l’UPA Chaudière-Appalaches dans le but de promouvoir les produits d’ici auprès des consommateurs. « Ce projet permet de mettre un visage sur les produits de nos producteurs locaux dans nos épiceries de toute la Chaudière-Appalaches. En tant que producteur et représentant de producteurs, j’apprécie beaucoup que les deux IGA aient embarqué dans ce projet-là pour mettre nos producteurs en valeur. […] C’est encourageant pour nos producteurs de voir leurs épiceries locales les mettre en valeur de cette façon », affirme le président du Comité de développement de l’agriculture de l’UPA Chaudière-Appalaches, Sylvain Bourque.

De son côté, la copropriétaire des deux IGA, Anne-Marie Rodrigue, se dit très heureuse de mettre en évidence les producteurs. « Ça fait la différence de voir leurs visages [près de leurs produits]. On a positionné les affiches dans les deux magasins. C’est valorisant pour les producteurs, mais ce l’est aussi pour nous de bien vous identifier. Ça nous fait très plaisir d’être partenaires avec l’UPA dans ce projet et on ouvre la porte aux autres producteurs. Depuis les dix dernières années que je suis dans ce domaine, il n’y en a pas assez. Oui, on en a identifié quelques-uns, mais il y a de la place pour d’autres. Il suffit de cogner à la porte », mentionne-t-elle.

Présentement, neuf producteurs bénéficient de cette initiative :

Beauceron à l’érable de Saint-Joseph

Miel GP de Saint-Georges

Boulangerie d’ici de Saint-Philibert

Jardinier Huard de Saint-Joseph

Les Roy de la pomme de Saint-Georges

La Pralinière de Lac-Etchemin

Ferme JN Morin de Saint-Zacharie

Laiterie Royala de Saint-Joseph

Frampton brasse de Frampton

Une somme d’environ 3 000 $ a été accordée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Ce montant a été remis dans le cadre du Programme Proximité de l’entente Canada-Québec Cultivons l’avenir 2, dont le but est de soutenir financièrement les projets d’identification de producteurs et de transformateurs locaux dans leurs lieux de vente.