Plus de 600 marcheurs attendus au Relais pour la vie de Beauce-Nord

Plus de 600 marcheurs répartis en une cinquantaine d’équipe participeront à la neuvième édition du Relais pour la vie de Beauce-Nord qui aura lieu de 19 h à 7 h les 27 et 28 mai.

Le départ sera donné sur le stationnement de l’ancien aréna Paul-Henri Drouin à Sainte-Marie. Plus de 130 survivants du cancer feront le premier tour du circuit, lançant ainsi l’événement qui amasse des fonds pour la Société canadienne du cancer.

L’an dernier, le comité avait été particulièrement fier du succès de l’événement qui avait permis d’amasser une somme de 127 290 $. Cette année, les organisateurs souhaitent amasser une somme similaire. Un montant dépassant 1 030 289 $ a été récolté au cours des huit premières éditions.

Les relais sont présents partout au Canada et dans plus de 90 municipalités au Québec. La grande partie des dons reçus est versée aux organismes responsables de la recherche sur le cancer. La particularité de tenir de nuit les relais fait référence au fait que le cancer ne dort jamais.

François Vaillancourt, homme d’affaires bien connu dans la région, assumera la présidence d’honneur de l’événement. « Nous sommes souvent portés à poser un geste, à nous impliquer lorsque nous sommes touchés par une situation particulière. J’ai accepté la présidence d’honneur par choix proactif étant donné que j’ai été particulièrement épargné par cette maladie qui frappe sans discernement », évoque le président d’honneur.

Déroulement de l’activité :

17 h : Accueil et cocktail des survivants (au sous-sol de la bibliothèque)



17 h 30 : Témoignages



18 h 55 : Bénédiction et coupure du ruban.



19 h : Début de la marche avec l’interprétation de la chanson thème.



22 h : Cérémonie des luminaires (en l’honneur des survivants ou en mémoire de ceux qui sont décédés du cancer). Les maires des MRC Nouvelle-Beauce, Robert Cliche et quatre de Lotbinière présideront cette cérémonie.



De 22 h à 5 h : Musique du FM 101,5



5 h : Déjeuner santé



6 h : Séance d’aérobie



7 h Dévoilement des résultats financiers

Les organisateurs rendront disponibles cinq fauteuils roulants pour les gens qui ne sont pas en mesure de marcher.

Les personnes qui souhaitent s’impliquer (dons, commandites, marche et/ou bénévolat) dans la réalisation de l’événement peuvent communiquer avec Nathalie Parent (418-389-5334), Michael Byrns (418 479-5562) ou consulter le site internet www.cancer.ca/relais.

Le comité recherche des équipes de dix personnes et plus. Pour s’inscrire, les marcheurs doivent recueillir un minimum de 115 $ chacun en commandite. Pour l’inscription des équipes, il est possible de communiquer avec Jocelyne Maheux (418-209-7517).