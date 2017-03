Les inscriptions pour le baseball mineur de Saint-Georges sont commencées

La période d'inscription pour la prochaine saison de baseball mineur des Giants de Saint-Georges commence à 18 h ce soir dans le hall du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Il sera également possible de se rendre à cet endroit le vendredi, de 17 h à 19 h et le samedi, de 9 h 30 à 12 h, pour s'inscrire. De plus, l'inscription peut aussi se faire sur le site Internet de l'Association de baseball mineur de Saint-Georges.

Le coût pour la saison qui aura lieu de la mi-mai à la mi-août varie de 80 $ à 275 $ selon l'âge du joueur, le tout payable au moment de l'inscription. Mentionnons qu'un rabais de 10 $ est accordé pour les enfants d'une même famille et qu'un dépôt de 50 $ est demandé pour les uniformes.