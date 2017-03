Un objectif de 25 000 $ pour la Marche pour l'Alzheimer 2017

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches s’est fixé l’objectif d’amasser 25 000 $ lors de la dixième édition de la Marche pour l’Alzheimer qui aura lieu le 28 mai sur le site de Rendez-vous à la rivière de Saint-Georges.

Les marcheurs sont attendus à la rotonde de l’île Pozer dès 8 h 45. Le départ se fera en même temps que les autres marches pour l’Alzheimer, soit à 10 h. La Société a demandé à la Fédération 05 des Cercles de fermière d’être la présidente d’honneur de l’événement. Celle-ci représente 36 Cercles dans la région. « Nous savons que 72 % des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont des femmes et que dans la très grande majorité des cas, ce sont des femmes qui deviennent proches aidantes. Alors, quoi de plus naturel que ce soit tout un groupe de femmes qui assument la présidence d’honneur de l’événement », mentionne la Société par voie de communiqué. Ces femmes sollicitent la participation du public et des entreprises.

Rappelons que plus de 8 500 personnes sont atteintes d’Alzheimer en Chaudière-Appalaches, dont plus de 800 dans la MRC Beauce-Sartigan. Les services qu’elle offre aident à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie et leur famille, à soutenir les activités de formation et à sensibiliser le grand public.

Il est facile de s’inscrire en ligne au www.marchepourlalzheimer.ca. Il est aussi possible de se procurer un dépliant d’inscription auprès de la Société Alzheimer ou auprès de l’un des Cercles de fermières.