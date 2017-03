Une première année sous le signe de la mobilisation pour Destination Beauce

Destination Beauce a dressé le bilan de sa première année d’existence lors de son Assemblée générale annuelle (AGA) qui a eu lieu jeudi après-midi au Georgesville, à Saint-Georges.

L’organisme a insisté sur les notions de concertation et de mobilisation lors de l’AGA, qui ont caractérisé l’année selon lui. « Une première année pour un projet régional rassembleur vient de se compléter. Ce projet est source d’inspiration pour chacun des intervenants touristiques et politiques de notre région. Il invite à une prémisse unificatrice, celle de travailler en collaboration vers un objectif commun qui favorisera le rayonnement de notre région du nord au sud », a affirmé la mairesse de Saint-Jules et présidente de Destination Beauce, Ghislaine Doyon.

Le rapport annuel présenté par la directrice du développement touristique, Josiane Simard, démontre bien à quel point Destination Beauce a déployé tous les efforts pour unir les forces du milieu afin de remplir le mandat que lui ont confié les MRC de la Beauce, celui du développement, de la promotion et de l’accueil touristique pour la région de la Beauce. « Le plus marquant de cette première année est l’esprit de mobilisation qui règne et le nombre impressionnant de manifestations à contribuer au rayonnement régional », mentionne-t-elle.

Pour leur part, les états financiers présentent des chiffres conservateurs qui s’expliquent par le fait que l’organisme opérait de façon très dynamique tout en étant en mode planification en vue de réaliser des projets qui nécessiteront des investissements plus marqués dans les prochaines années.

La planification stratégique 2017-2020 devrait d’ailleurs être déposée ce printemps. Voici donc quelques faits saillants de la première année d’opération :

119 091 $ investi par Destination Beauce en promotion touristique (dont 32 850 $ en provenance des entreprises touristiques ayant participé financièrement à différents projets)

16 900 $ investi par Tourisme Chaudière-Appalaches en bonification (en plus)

Surplus de 108 201 $ au budget 2016 (argent qui sera investi pour des projets émanant de la planification stratégique 2017-2020)

139 actes de soutien aux entreprises touristiques (support technique, conseils promotion, etc.)

Réalisation de cinq campagnes promotionnelles au fil des saisons (temps des sucres, été en famille, automne coloré, autocueillette d’automne et féérie des Fêtes en décembre)

Promotion des événements et attraits à l’intérieur du territoire (chroniques dans revues, journaux et radios locaux)

Promotion des événements et attraits à l’extérieur du territoire (salons et événements, accueil de journalistes, médias sociaux, site Internet, Guide touristique officiel)

Mise en place et diffusion de quatre itinéraires pour les voyages de groupe

3 571 visiteurs au Bureau d’information touristique de la Beauce situé à Sainte-Marie (diminution de 4 % par rapport à 2015)

519 actes de renseignement en accueil mobile secteur Beauce-Sartigan (augmentation de 157 % par rapport à 2015)

213 900 sessions ouvertes sur la plateforme www.destinationbeauce.com (augmentation de 7,5 % par rapport à 2015)

6 076 sessions ouvertes via la borne numérique d’information touristique signalisée et située au Georgesville ainsi que via la borne mobile qui est déplacée sur le territoire (augmentation de 30 % par rapport à 2015)

1 525 670 $ de retombées économiques en congrès événements ayant généré 40 nuitées et plus (augmentation de 30,5 % par rapport à 2015)

Au 30 septembre 2016, le taux d’occupation moyen des établissements hôteliers était de 4,9 % inférieur à celui de 2015 à pareille date

La majorité (31 %) des entreprises sondées lors du sondage sur la performance touristique indique avoir connu un achalandage en 2016 égal ou en hausse de 1 % à 4 % par rapport à 2015

Le rapport annuel 2016 est disponible en ligne au www.destinationbeauce.com/fr/services-aux-membres.

Le nouveau conseil d’administration

Le conseil d’administration compte neuf administrateurs, dont six sont élus par l’assemblée générale des membres, désignés de la façon suivante : deux gestionnaires ou entrepreneurs touristiques pour la MRC de La Nouvelle-Beauce, deux pour la MRC de Robert-Cliche puis deux pour la MRC de Beauce-Sartigan. De plus, un élu est nommé par chacune des trois MRC de la Beauce.

Le conseil d’administration est renouvelable en alternance toutes les années. Pour assurer la continuité, un mécanisme de rotation pour l’élection des administrateurs sera exécuté. Les sièges impairs seront en élection chaque année impaire et les sièges pairs seront en élection chaque année paire, les mandats sont donc d’une durée de deux ans.

Mme Doyon a vu son mandat à la présidence être reconduit alors que les maires de Sainte-Marie et Saint-Georges, respectivement Gaétan Vachon et Claude Morin sont également réélus co-vice-présidents.

Les membres du conseil d’administration qui poursuivront leur mandat sont : Yvan Poulin de l’Église Saint-Paul-de-Cumberland, Johanne Lessard du Musée Marius-Barbeau et Marie Jacques de Tourisme Sainte-Marie. Les administrateurs nouvellement nommés sont Francis Rancourt du Grand Prix cycliste de Beauce, Éric Poulin du Village Aventuria et Nathalie Poulin de la Cabane à Pierre (2e mandat).