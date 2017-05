Modification à l'accès au stationnement du terrain synthétique de la Cité étudiante de Saint-Georges

Une modification a été apportée à l’accès au stationnement du terrain synthétique de la Cité étudiante de Saint-Georges. Le but de la modification est de réduire le flot de circulation sur la 114e Rue afin d’assurer la sécurité des piétons qui déambulent sur les terrains du Cégep.

La clientèle du Cégep Beauce-Appalaches est invitée à prendre note des changements qui ont été apportés au flux de circulation sur les stationnements asphaltés et non asphaltés situés à l’arrière de l’institution menant vers le terrain synthétique. Ces changements sont effectués de concert avec la Ville de Saint-Georges afin d’assurer la sécurité des étudiants et des visiteurs.

L’accès au stationnement du terrain synthétique se fera désormais par la 14e Avenue (artère située à l’arrière du Cégep, dans l’axe sud-nord). Pour rejoindre la 14e Avenue à partir du boulevard Lacroix, il est préférable et fortement suggéré d'emprunter la 116e Rue. Les gens qui emprunteront la 114e Rue devront faire un détour par l’arrière du Cégep pour aller rejoindre la 116e Rue, puis la 14e Avenue.

Des blocs de béton empêchent désormais les véhicules d’accéder au stationnement en gravier par la partie de stationnement asphaltée que plusieurs considéraient comme une rue menant au terrain synthétique. Cela améliorera la sécurité des gens qui stationnent leur véhicule sur la partie asphaltée et pour ceux qui déambulent sur le stationnement.

Le nouveau trajet proposé vise à réduire le flot de circulation sur la partie de la 114e Rue située sur les terrains du Cégep, puisque cette portion de rue rend périlleux le passage des piétons entre la sortie nord de l’institution et le stationnement S-5 situé près du Stade des Condors.

Précisons que ces ces changements sont effectués pour le bien-être de l’ensemble de la communauté collégiale.