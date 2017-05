Errol Duchaine et Jocelyn Gagnon invités à la Journée régionale de la Chaudière-Appalaches

Deux conférenciers, cinq experts du développement local et une vingtaine d’intervenants ayant réalisé des initiatives de développement structurantes dans leur milieu seront présents à l’édition 2017 de la Journée régionale de la Chaudière-Appalaches qui aura lieu le 9 juin prochain au Centre multifonctionnel de La Durantaye, dans la MRC de Bellechasse.

Au cours de cette journée, deux conférenciers viendront entretenir les participants sur des enjeux importants liés au développement des territoires. Ainsi, Errol Duchaine, journaliste et ancien animateur à l’émission La Semaine verte à Radio-Canada, saura intéresser les participants avec sa conférence intitulée « Comment rallier le rural et l’urbain ». Pour sa part, le président d’Espace Stratégies, Jocelyn Gagnon, partagera ses expériences et son expertise avec sa conférence d’ouverture : « Comment être un bon leader pour le développement de son milieu ».

Sous le thème « Travailler ensemble pour la vitalité et l’attraction de nos milieux », l’événement est organisé par le Regroupement des agents de développement rural de la Chaudière-Appalaches, en collaboration avec les MRC et la Ville de Lévis.

Il s’agit du quatrième événement semblable initié par le Regroupement, mais dans une version renouvelée et très dynamique. Les conférences et les présentations de projets seront jumelées à des visites de terrain dans les territoires environnants. Cinq thématiques liées au développement seront abordées lors de cette journée : l’agrotourisme, la gouvernance partagée, la main-d’œuvre et les nouveaux arrivants, la complémentarité rurale urbaine ainsi que les services de proximité.

Cette édition a été particulièrement inspirée de la mission réalisée en France en 2014 où les agents ruraux et les élus ont été à la rencontre d’expériences et d’initiatives en lien avec les services de proximité dans les régions de l’Essonne et du Pays de Nay. La rencontre avec leurs vis-à-vis français a été riche d’apprentissages, mais le séjour a surtout permis aux participants de la Chaudière-Appalaches de tisser des liens et de prendre conscience que chacune des MRC pouvait collaborer à des expériences porteuses pour le développement de leur communauté.

Comme lors des précédentes éditions, les échanges et les réflexions de la journée permettront aux participants d’être mieux outillés pour faire face aux défis de la ruralité et de mieux comprendre les interactions entre les communautés rurales et urbaines.