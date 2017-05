L’Association TCC des Deux-Rives annonce la sortie d’une chanson pour la bonne cause

Ayant pour mission de soutenir les personnes souffrant d'un traumatisme crânien, l’Association TCC des Deux-Rives, disposant d'un point de service à Saint-Georges, est fière d’annoncer la sortie d’une chanson écrite et composée par l’artiste beauceron Michel Cloutier, dont la soirée de lancement officiel aura lieu le 25 mai prochain au centre Marie-Fitzbach.

« Nous sommes fiers d’annoncer la sortie de la chanson “Les Électromaganés ”, écrite par le groupe de chant de l’Association, section Beauce, composée et arrangée par Michel Cloutier, artiste beauceron. Monsieur Cloutier a offert l’incroyable expérience au groupe d’enregistrer leur chanson dans un vrai studio », a déclaré l’organisme. Le lancement officiel du titre aura lieu au centre culturel Marie-Fitzbach le 25 mai à 17h30. La soirée sera aussi l’occasion de découvrir l’exposition « Masques », concept artistique permettant de conceptualiser la façon dont des personnes atteintes de traumatismes crâniens se perçoivent depuis leur accident. Une vingtaine de ces masques seront exposés sur les murs du centre culturel.

Près d'un million de Canadiens victimes de traumatismes crâniens

Rappelons que l’Association TCC des Deux-Rives s’est donné pour objectif de favoriser le développement d’un réseau d’entraide et d’offrir un soutien psychosocial aux victimes d’un traumatisme cranio-cérébral ainsi qu’à leurs proches. Chaque année, 13 000 Québécois sont victimes d’un tel traumatisme. Ils sont près d’un million à l’échelle du Canada, dont 40% tombent en dépression et dont l’équivalent de 10 personnes par jour ne retrouveront pas leur autonomie (perte du permis de conduire, perte de son travail, perte de ses amis). L’acceptation du TCC est rendue plus difficile, selon l’association, à cause d’un manque de visibilité des séquelles, des « handicaps fantômes » que la chanson entend bien aider à surmonter.

Pour plus d'informations, il est possible de cliquer sur le lien suivant, ou de se rendre sur la page Facebook de l'Association.