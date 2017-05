L’école des Deux-Rives et la PSG remettent 10 600$ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Les élèves de l’école des Deux-Rives et de la polyvalente de Saint-Georges inscrits au programme « Citoyens du monde », ont remis un chèque d’un montant de 10 628,91 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin pour soutenir la cause de la santé chez les jeunes.

Acquise grâce à de multiples activités déployées tout au long de l’année par 451 élèves des deux établissements inscrits au programme « Citoyens du monde », cette somme de 10 628 $ permettra d’obtenir deux lampes chirurgicales à la fine pointe de la technologie. Elles seront utilisées à l’unité mère-enfant et en pédiatrie à l’Hôpital de Saint-Georges. Du matériel spécialisé de réadaptation pour les moins de 17 ans sera aussi acheté au CLSC.

Respectivement chef de service de l’UME-pédiatrie et ergothérapeute, Brigitte Veilleux et Luce Lessard ont tour à tour exprimé leur gratitude devant cette collaboration profitant à l’ensemble de la communauté. Elles ont tenu à souligner l’implication de chacune et chacun des élèves et à les remercier chaleureusement ainsi que les responsables du programme des « Citoyens du monde », Mélanie Roy et François Métivier.

« Vous avez raison d’être fiers ! Vous participez activement à faire une réelle différence en matière de santé auprès des jeunes et nous vous en sommes très reconnaissants », a ajouté la vice-présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin Nancy Fortin.

Rappelons que plusieurs initiatives telles que des bas de Noël, l’emballage d’épicerie chez Maxi, la vente de gâteaux ou encore un souper bénéfice à la Cache à Maxime ont fait partie des activités de financement disséminées tout au long de l’année.