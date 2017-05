De nombreuses festivités pour célébrer l'inauguration de la piste cyclable à Saint-Joseph

Le vendredi 23 juin prochain, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce procédera à l’inauguration officielle de son tronçon de piste cyclable asphaltée de 4,2 km au cours d’une journée riche en activités sportives et récréatives.

« On la veut très positive cette journée-là. On veut que ces 4 km soient le point de départ de la piste cyclable se rendant jusqu'à Vallée-Jonction », a déclaré le maire de la ville Michel Cliche, en se disant très positif au sujet des subventions à venir pour compléter l'établissement d'une grande véloroute de la Beauce réunissant les MRC Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan.

Programme des activités

12h30 Lancement officiel de la journée à l'Hôtel de Ville, avec levée du drapeau québécois

12h45 Départ de la randonnée à vélo de 30 km vers Saint-Jules (rang Saint-Bruno), retour prévu par Tring-Jonction (rang Saint-Louis)

13h Départ de la randonnée familiale à vélo sur le nouveau tronçon de la piste cyclable (retour prévu à 13h45, au son de la sirène)

14h15 Départ du 10 km (course)

14h30 Départ du 5 km (course et marche)

15h45 Départ du 2 km (course et marche)

16h30 Grand rassemblement à la Halte Desjardins et ouverture officielle de la piste cyclable en compagnie de l'animateur Jean-François Routhier

17h Inauguration du piano public en formule 5 à 7 avec Serge-André Jones, souper hot-dog servi par les Chevaliers de Colomb et début des activités de la soirée (soccer, pétanque, jeux gonflables, baseball et bubble football)

19h Discours patriotique de la Saint-Jean-Baptiste et prestation musicale du duo Ti-Jul et Martin

20h Spectacle interactif en plein air du club Vélo trial, exécuté par deux acrobates professionnels

20h45 Poursuite de l'animation musicale avec Ti-Jules et Martin jusqu'à 23h.