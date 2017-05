Le CAIDI déménage dans les locaux du CJE Beauce-Nord

Le Comité d'accueil et d'intégration des immigrants Beauce-Nord (CAIDI) déménagera à même les locaux du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord , situés à Saint-Joseph et Sainte-Marie, le 29 mai.

La décision a été prise lors de l'assemblée générale annuelle du CAIDI qui a eu lieu le 22 février dernier. « Cette orientation stratégique permettra d'assurer la poursuite des activités auprès des personnes immigrantes et d'obtenir un gain d'efficacité », mentionne l'organisme par voie de communiqué.

Celui-ci conservera sa mission première, celle d'offrir des services d'accueil et de soutien à l'installation, d'intégration, francisation et d'aide aux devoirs pour les personnes immigrantes résidant sur le territoire de Beauce-Nord en plus d'offrir des services aux entreprises de la région pour prendre en charge l'accueil et l'intégration de leurs employés temporaires immigrants.

Tous les services offerts par le CAIDI sont maintenus. À partir de 29 mai, la coordonnatrice, Aya Georgette Dje, exercera ses fonctions dans les locaux du CJE. Par ailleurs, ce dernier s'est dit « fier d'ajouter les services aux personnes immigrantes dans son offre de services initiale. Cette offre plus complète permettra de tout offrir sous le même toit ».