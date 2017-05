Une subvention de 313 000 $ pour la réfection de deux routes à Sainte-Clotilde

Sainte-Clotilde obtient une subvention de 313 457 $ pour la réfection de la route du Moulin et la route du 10e Rang.

Ainsi, un tronçon de 3,2 km de la route du 10e Rang sera refait tout comme un de 1,5 km de la route du Moulin. L’annonce a été faite ce matin par le député de Beauce-Sud, Paul Busque, et le maire de Sainte-Clotilde, Gérald Grenier, au Centre multifonctionnel de l’endroit.

Les travaux se sont amorcés au début du mois de mai. Ils devraient être terminés d’ici la fin du mois de juin. Le coût total du projet s’élève à 817 531 $. La Municipalité devrait débourser environ 25 % de cette somme, le reste provenant du programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). « La réfection des routes du 10e Rang et du Moulin est nécessaire pour corriger la déficience de nos routes menant à nos attraits touristiques tels que le Grand Morne situé sur le 11e Rang et le pont couvert situé sur le 7e Rang. Sans cette aide financière importante, il aurait été impossible de réaliser ces travaux d’envergure », affirme M. Grenier qui a qualifié ces deux routes « d’archaïques ».

« Cet appui démontre l’importance du partenariat qui existe entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Cette collaboration à la réalisation de divers projets, dont celui-ci, permet l’amélioration concrète des infrastructures tout en soutenant financièrement les municipalités. Lorsque ces travaux seront terminés [d’ici la fin juin], les usagers bénéficieront de routes plus sécuritaires qui permettront de maintenir le lien avec les municipalités limitrophes », ajoute M. Busque.

Cette subvention a été accordée dans le cadre du programme de Réhabilitation du réseau routier local, qui possède une enveloppe de 50 M$ pour 2017-2018, et plus particulièrement du volet Accélération des investissements sur le réseau routier local.