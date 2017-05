L'école secondaire Veilleux se démarque au Regroupement des commissions scolaires de la Chaudière-Appalaches

L’Atelier Veilleux, un projet mené à l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph, a reçu un prix reconnaissance lors du souper annuel du Regroupement des commissions scolaires de la région de la Chaudière-Appalaches qui se déroulait le jeudi 11 mai dernier à Montmagny.

L’Atelier Veilleux est un lieu de travail aménagé à l’école secondaire Veilleux. Des élèves y réalisent divers travaux de sous-traitance pour des entreprises de la région, comme l’assemblage de pièces et l’ensachage notamment.

Ce projet vise principalement des élèves en Formation préparatoire au travail et en Initiation à la vie sociale et professionnelle. En plus d’y suivre des formations de RCR et des formations sur la sécurité au travail, telles que sur la conduite sécuritaire de chariots élévateurs, ils y vivent une expérience de travail à travers laquelle ils intègrent les valeurs de base qui leur permettront de bien s’intégrer au marché de l’emploi dans le futur.

Le directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), Normand Lessard, a tenu à féliciter les initiateurs de ce projet suite à la réception de leur prix. « Par l’expérience qu’ils vivent à l’Atelier, les jeunes apprennent que le travail et la persévérance sont un gage de réussite », a-t-il indiqué. « Cet enseignement leur sera utile toute leur vie et les aidera à devenir de meilleurs citoyens », a-t-il ajouté.

Le président de la CSBE,Charles-Henri Lecours, a abondé dans le même sens. « Ce projet s’adresse à une clientèle bien précise et j’aime voir qu’au sein de la CSBE, on se préoccupe de la réussite de tous les élèves », a-t-il expliqué. « Je suis convaincu que cet atelier fait vraiment une différence pour celles et ceux qui en profitent. C’est pourquoi, au nom du conseil des commissaires, je félicite l’équipe qui en est responsable », a-t-il renchéri.

Précisons que trois autres prix reconnaissance ont été remis lors de ce souper, soit à la Commission scolaire des Appalaches pour son projet « Marathon à relais des coups de vent », à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud pour son projet « Le classeur – Services complémentaires et particuliers » ainsi qu'à la Commission scolaire des Navigateurs pour son projet « Grand rassemblement d’innovation pédagogique ».