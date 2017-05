Environ 400 personnes aux portes ouvertes de la SQ Nouvelle-Beauce

La Journée portes ouvertes du poste de police de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC Nouvelle-Beauce a été un succès alors qu'environ 400 personnes ont pris part à l'événement qui a eu lieu le 20 mai dernier.

Celles-ci ont pu arpenter le bâtiment et découvrir ses particularités. Elles ont pu entre autres visiter les cellules, la salle d'interrogatoire et celle de l'alcootest. C'était aussi l'occasion de découvrir les différents groupes qui forment le corps policier. Ainsi, les citoyens ont rencontré le spécialiste en explosifs et son robot, un membre du groupe d'intervention avec son « blindé », ses armes et ses outils particuliers, le maître-chien, les spécialistes en identité judiciaire et leur scène de crime, de même qu'un gardien de l'histoire qui a présenté les différents costumes et véhicules de la SQ au cours des 150 dernières années.

Le poste de commandement, la moto, le bateau, le VTT et la motoneige ont également agrémenté la visite. Les jeunes ont été ravis de prendre la place du conducteur de ces engins avec leur toute nouvelle casquette de police.