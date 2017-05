L'OTJ de Saint-Odilon inaugure son terrain de balle

L’OTJ de Saint-Odilon-de-Cranbourne a procédé à l’inauguration de son terrain de balle le 20 mai dernier, lançant ainsi la saison 2017.

Une aide financière de 49 573 $ a été consentie en vertu du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) pour la réalisation de ce projet. De plus, la Municipalité de Saint-Odilon a également offert un support financier pour mener à terme le projet. « Nous sommes heureux d’avoir pu compter sur l’aide de différents partenaires afin de moderniser notre terrain de balle qui sera ainsi plus fonctionnel et sécuritaire, donc plus invitant pour la pratique d’activités sportives. C’est toute la population de Saint-Odilon qui en sort gagnante », a mentionné le président de l’OTJ, Frédéric Brousseau.

Il s’agit de l’aboutissement d’un projet qui a été entrepris l’automne 2016. Il a fallu enlever la poussière de pierre existante, drainer le terrain, installer de la tourbe et recouvrir l’avant-champ et la piste d’avertissement en terre battue. Des filets protecteurs ont été installés afin d’offrir une sécurité adéquate pour les joueurs de soccer sur le terrain adjacent.

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui de l'OTJ de Saint-Odilon, mobilisent et unissent nos communautés, mais aussi, de façon générale, stimulent l'activité économique au pays. Or les infrastructures communautaires et récréatives, comme le terrain de balle de St-Odilon-de-Cranbourne, sont des exemples parfaits d'espaces de rencontre. Je salue le travail de toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet », a ajouté le ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Navdeep Bains.