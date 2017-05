Plus de 40 nouveaux diplômés universitaires dans la région

Le Centre universitaire des Appalaches (CUA) a souligné, vendredi soir dernier, la diplomation de ses finissants. Pour l’année 2016-2017, ce sont 41 étudiants qui ont obtenu leur diplôme par le biais du CUA.

Lors de cette soirée Reconnaissance, plus de 150 personnes étaient présentes afin de souligner l’accomplissement des étudiants ayant complété leurs études au CUA. Leurs parents et amis, ainsi que plusieurs invités d’honneur, ont célébré avec eux et permis que cette soirée soit une réussite.

Cette année, huit étudiants ont obtenu un Certificat en gestion des organisations (temps partiel), onze étudiants un Diplôme d’études supérieures spécialisées en adaptation scolaire (temps partiel) et 22 étudiants un Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire (temps plein).

« L’obtention d’un tel diplôme est le résultat de nombreux efforts », a mentionné le directeur général du Centre universitaire des Appalaches, Luc Fournier. « Grâce à votre formation universitaire, vous deviendrez des ambassadeurs de l’apprentissage dans votre milieu. Vous serez des modèles de persévérance et de réussite pour les gens qui vous entourent. Par votre inscription au CUA, vous avez contribué à l’atteinte de l’un de nos objectifs, soit d’augmenter la diplomation aux études universitaires sur notre territoire », a-t-il ajouté lors de cette soirée.

Des représentants de l’Université Laval et de l’Université du Québec à Rimouski étaient présents pour souligner cet événement et féliciter chaque étudiant. En plus d’une attestation, les finissants ont reçu un souvenir de leur association étudiante et du CUA.

Rappelons que le Centre universitaire des Appalaches compte 2 699 diplômés depuis sa fondation.