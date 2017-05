Le Corps de cadets 619 de Beauceville invite la population à sa 101e revue annuelle

Le 31 mai prochain, le manège militaire de Beauceville accueillera la cérémonie de clôture des activités annuelles du Corps de cadets 619, sous la présidence de Robin Rodrigue, directeur de la polyvalente Saint-François.

Au cours de la cérémonie, 40 cadettes et cadets âgés de 12 à 18 ans présenteront différentes démonstrations du programme de formation et d’activités suivi durant l’année. La soirée sera aussi l’occasion de remettre des récompenses à plusieurs d’entre eux. La population est invitée à venir assister à cette cérémonie, au cours de laquelle une période de pré-inscription se tiendra pour les jeunes qui auront 12 ans avant le mois de décembre prochain. Les jeunes et leurs parents pourront venir d’informer sur la formation proposée ainsi que les activités offertes aux 14 000 Québécois par le programme des cadets du Canada, accessible sans frais à tous les jeunes de 12 à 18 ans.

L'événement se tiendra à 19h au manège militaire de Beauceville, au 870 route Kennedy.