Sonia LeBel donnera une conférence sur l'intégrité et la justice

L'ancienne procureure en chef de la Commission Charbonneau, Sonia LeBel, donnera une conférence sur la justice et l'intégrité le 14 juin prochain à 19 h au restaurant le Mondo à Saint-Georges.

Celle-ci abordera tant son parcours que le fonctionnement du système de justice et la lutte à la corruption. « Il s'agit d'un honneur de recevoir Me LeBel en Beauce. Avec son important bagage, son expérience et sa passion pour les questions liées à l'intégrité et la justice, elle sera en mesure d'échanger avec la population sur les enjeux qui les touchent », mentionne la présidente de la Coalition avenir Québec pour la circonscription de Beauce-Sud, Johanne Maheu, dont le parti présente la conférence.