Près de 400 visiteurs sont venus découvrir le poste de police de Sainte-Marie samedi

Le samedi 20 mai dernier, la journée portes ouvertes du poste de police de la Nouvelle-Beauce, à Sainte-Marie, a accueilli pas loin de 400 visiteurs. Ces derniers ont arpenté les différents secteurs du poste comme les cellules, la salle d’interrogatoire ou encore celle de l’alcootest.

Les citoyens ont aussi eu l’occasion de rencontrer la spécialiste en explosifs et son robot, un membre du groupe d’intervention avec son blinder, ses armes et outils particuliers, le maître-chien, les spécialistes en identité judiciaire et leur scène de crime ainsi qu’un gardien de l’histoire ayant présenté les différents costumes et véhicules de la SQ depuis 150 ans. Comprenant aussi la découverte du poste de commandement, des motos, du bateau, des VTT et autres motoneiges, la visite a ravi les plus jeunes, qui ont eu l’occasion de prendre la place du conducteur, coiffés de la toute nouvelle casquette de police.