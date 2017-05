Plus de 80 personnes assistent à la conférence de Josée Lavigueur à Sainte-Justine

Etchemins en forme a tenu sa dernière rencontre annuelle avec ses partenaires le jeudi 18 mai dernier à l’École des Appalaches de Sainte-Justine. Une conférence sur le thème « Prendre sa santé en main », donnée par Josée Lavigueur, a suivi la rencontre.

Un total de 33 partenaires ont participé à la rencontre et plus de 80 personnes ont assisté à la conférence de Josée Lavigueur la semaine dernière.

Depuis 2009, le regroupement a réalisé de nombreuses actions en lien avec les saines habitudes de vie en collaboration avec les milieux scolaires, municipaux, communautaires ainsi que les milieux de la petite enfance.

Malgré la fin du financement de Québec en forme, les partenaires d'Etchemins en forme vont continuer de se mobiliser et de s’investir pour soutenir la communauté etcheminoise afin d’agir en faveur de l'adoption et du maintien d'une saine alimentation et d'un mode de vie physiquement actif, essentiel au plein développement des jeunes de 0 à 17 ans.

Rappelons que le travail d'Etchemins en forme consiste à mobiliser le plus grand nombre de collaborateurs possibles ainsi que toute la population de la MRC des Etchemins pour agir en faveur de saines habitudes de vie et faire en sorte que les environnements physiques, économiques et politiques soient davantage favorables aux choix « santé ».