Autoroute 73 : l'étude sur la circulation remise à l'automne

L’étude sur l’impact l’autoroute 73 sur la circulation à Saint-Georges a été remise à l’automne prochain.

Elle aura lieu en septembre et en octobre plutôt que ce printemps comme c’était prévu. « Elle a été remise, car il y a un risque de grève des ingénieurs du ministère des Transports (MTQ), a expliqué le maire, Claude Morin, visiblement déçu. C’est sûr que j’étais déçu. On travaille là-dessus et on veut savoir où on s’en va. Pour le moment, on attend après le résultat de cette étude. Ce sera probablement le prochain conseil qui poursuivra le dossier. »

Celle-ci a pour but d’évaluer la capacité du réseau routier actuel de la Ville et de déterminer s’il serait mieux de construire un boulevard urbain ou de prolonger l’autoroute jusqu’à la sortie de Saint-Georges.

M. Morin a ajouté qu’il a reçu le questionnaire hier, au cours de l’après-midi et qu’il comptait en prendre connaissance aujourd’hui pour vérifier les questions qui seront posées.

Rappelons que le coût de cette démarche a été fixé à 70 000 $ divisés à parts égales entre le MTQ et la Ville. Pour sonder la population, un dispositif sera installé à certains endroits où il pourrait y avoir des problèmes de congestion. Celui-ci photographiera les voitures qui passent et un questionnaire sera envoyé aléatoirement à certains automobilistes dont le véhicule a été pris en photo, un peu comme fonctionnent les radars photo.

Plus précisément, les secteurs visés sont le boulevard Lacroix, de la 107e Rue à la 118e Rue ainsi que la 107e Rue et la route 204, jusqu'au carrefour giratoire donnant accès à l'autoroute 73.

Les coûts de la construction d’un boulevard urbain devraient être assumés par Saint-Georges alors que les frais d’un prolongement de l’autoroute relèveraient du gouvernement provincial.