Plus qu'une dizaine de jours avant le tirage de la Maison Moisson Beauce

Le tirage de la Maison Moisson Beauce 2017 aura lieu le vendredi 2 juin prochain à 21 h. Il ne reste donc plus que neuf jours pour se procurer des billets avant le grand dévoilement.

Les billets pour le tirage de la Maison sont vendus au coût de 20 $ et sont disponibles depuis le 6 février dernier via le réseau des Caisses Desjardins, dans plusieurs dépanneurs et épiceries dans la région de Chaudière-Appalaches ainsi que sur le site Web de Moisson Beauce directement.

Un total de 21 000 billets est disponible pour la population.

Les prix à gagner lors du tirage

1er prix : une magnifique maison unifamiliale d'une valeur de 200 000 $ (taxes incluses) ou encore le « Prix Argent », soit une somme de 160 000 $

2e prix : une somme de 10 000 $

3e prix : une somme de 5 000 $

Rappelons que le grand tirage aura lieu au Club de golf de Saint-Georges.