Une 3e place pour l'école de la Haute-Beauce au concours Grande fierté de la garde scolaire

Le service de garde de l’école de la Haute-Beauce de La Guadeloupe a obtenu la troisième place au concours Grande fierté de la garde scolaire lors du salon annuel de l’Association québécoise de la garde scolaire (AQGS) le 28 avril dernier.

Le projet Couture, du service de garde de l’école de la Haute-Beauce, s’est déroulé sur deux semaines. Il consistait à apprendre aux enfants les notions de base de la couture, de façon à ce qu’ils puissent réaliser divers projets, comme la confection de bords de pantalons ou de chandails.

La directrice adjointe aux Services éducatifs de la commission scolaire et gestionnaire responsable de ce dossier, Anne Julien, a tenu à féliciter le service de garde de l’école de la Haute-Beauce. « Il s’agit vraiment d’un beau projet, qui développe la psychomotricité des enfants, leur créativité et leur concentration. De plus, on leur a appris des notions qui pourront leur être utiles toute leur vie », commente-t-elle.

Pour participer, les services de garde en milieu scolaire membre de l’AQGS ont dû soumettre un projet qui leur tient à cœur et dont ils sont fiers. Pendant un mois, une description des projets a été placée sur le site Internet de l’Association, permettant aux visiteurs de voter pour leur projet favori. Les prix ont été attribués selon le nombre de votes reçus.

