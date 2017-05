L’organisme Le Rappel distribuera gratuitement 450 arbres à Saint-Georges

L’organisme georgien Le Rappel, groupe d’entraide pour personnes atteintes d’une maladie mentale, renouera cette année avec la distribution gratuite d’arbres à la population dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts.

Organisée grâce au soutien du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, l’initiative de l’organisme Le Rappel consiste à distribuer gratuitement, à partir du vendredi 26 mai prochain, 450 arbres de huit espèces différentes à la population, telles que le bouleau jaune, le chêne rouge et le pin blanc. Des tuteurs pourront être aussi distribués si besoin. Organisée pendant des années, l’activité, qui avait cessé il y a environ 6 ans, sera de retour cette année pour permettre à l’organisme de Saint-Georges de bénéficier d’une visibilité accrue. « On veut que les gens sachent qu’on est toujours là. C’est aussi une façon de nous préparer à célébrer nos 25 ans l’année prochaine », a expliqué Isabelle Bisson, travaillant pour l’organisme.

Rappelons que Le Rappel est un groupe d’entraide pour les personnes atteintes d’une maladie mentale. Des informations complémentaires sur l’organisme seront fournies aux personnes qui viendront chercher leur arbre. Ces dernières peuvent se présenter entre 9h et 16h au 9120, 22e avenue, à Saint-Georges.